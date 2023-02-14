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Deprem felaketinde can kaybı 35 bini aştı

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Deprem felaketinde can kaybı 35 bini aştı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 9. gününde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 35 bin 418'e yükseldiğini, duyurdu.  


Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 35 bini aştı - 6

AFAD, depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 35 bini aştı - 7

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89. 


Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 35 bini aştı - 8

 Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9 bin 456’

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 235 araç sevk edildi.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 35 bini aştı - 9

''500 ATOM BOMBASINA DENK''

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz etiklerini belirterek, ''İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.'' dedi.

Tatar, iki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasına denk geldiğini açıkladı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 35 bini aştı - 10

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.

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