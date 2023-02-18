Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...

Çevre ve Enerji bakanlıkları uzmanları ile MAPEG yöneticilerinin yaptığı değerlendirmede, Deprem bölgesindeki enkazın bertarafı için atıl durumdaki açık maden sahalarının düşünüldüğü ve incelendiği belirtildi. Depremden zarar gören bölgede 20 bin maden sahasının bulunduğunu söyleyen uzmanlar, uydu görüntüleri ile her bir sahanın ve kapasitesinin incelendiğini anlattılar. İnceleme sonucunda enkazın doldurulması planlanan maden sahalarının bir listesinin hazırlandığı kaydedildi.

4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, bölgede ERCİYES DAĞI büyüklüğünde Enkaz yığını ortaya çıktığını belirterek, bu yığını ortadan kaldırmak için arayışların sürdüğünü söyledi. Öner, bu çalışma ile enkazın süratle ortadan kaldırılmasının sağlanacağını dile getirerek şunları kaydetti: