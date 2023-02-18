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Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...

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Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Çevre ve Enerji bakanlıkları uzmanları ile MAPEG yöneticilerinin yaptığı değerlendirmede, Deprem bölgesindeki enkazın bertarafı için atıl durumdaki açık maden sahalarının düşünüldüğü ve incelendiği belirtildi. Depremden zarar gören bölgede 20 bin maden sahasının bulunduğunu söyleyen uzmanlar, uydu görüntüleri ile her bir sahanın ve kapasitesinin incelendiğini anlattılar. İnceleme sonucunda enkazın doldurulması planlanan maden sahalarının bir listesinin hazırlandığı kaydedildi.
Depremde Erciyes Dağı kadar enkaz çıkmıştı! Nereye döküleceği belli oldu...
4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, bölgede ERCİYES DAĞI büyüklüğünde Enkaz yığını ortaya çıktığını belirterek, bu yığını ortadan kaldırmak için arayışların sürdüğünü söyledi. Öner, bu çalışma ile enkazın süratle ortadan kaldırılmasının sağlanacağını dile getirerek şunları kaydetti:
Depremde Erciyes Dağı kadar enkaz çıkmıştı! Nereye döküleceği belli oldu...
“Şimdi yapılan hesaplamalara göre Erciyes dağı büyüklüğünde olması düşünülen enkazın ayrıştırmadan sonra bu açık maden sahalarına dökülmesi devletimizin de elini rahatlatacaktır. Keşke yaşanmasaydı ancak maalesef böyle bir felaket yaşadık.
Depremde Erciyes Dağı kadar enkaz çıkmıştı! Nereye döküleceği belli oldu...
Yapılacak çalışmalarla hem maden sahaları rehabilite olacak hem de enkaz kirliliği son bulacak. Rehabilitasyonun ardından bu sahaların ağaçlandırılarak, çevre ile bütünleşik hale getirilmesi de söz konusu olabilecek.”
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