Deprem bölgesinden mucizeler peş peşe geldi

Türkiye'yi yıkan Kahramanmaraş depreminin üzerinden 9 gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları artık yerini sadece arama çalışmalarına bırakırken enkazlardan peş peşe mucize haberleri geliyor. Bugün 198 ile 205'inci saatler arasında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da 8 canımız enkaz altından sağ olarak çıktı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Depremin yaşandığı kentlerde arama kurtarma faaliyetleri azalsa da hâlâ tamamına ulaşılamayan enkazlar bulunuyor. Depremin üzerinden 200 saatten fazla geçmesine rağmen zamana karşı yarışın sürdüğü enkazlardan umutlandıran haberler de geliyor…



Kahramanmaraş’ta mucizenin arandığı adreslerden biri de İsabey Apartmanı’nın enkazıydı. Ekiplerin zamanla yarıştığı titiz çalışmanın sonunda depremin 205. saatinde ndan 35 yaşındaki kadın kurtarıldı.

POLAT ÇİFTİ 203’ÜNCÜ SAATTE ÇIKARILDI

Bursa’dan Kahramanmaraş’a giden BAKUT ekibi, 40 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesindeki 7 katlı Aktaş Apartmanında çalışma yaptıkları sırada, bodrum kattan gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enkaz altındakilerle iletişim kuran ekipler, 5 kişilik Polat ailesinden 2 kişinin hayatta olduğunu tespit edince zamanla yarış başladı.

Enkazda yaşam koridoru oluşturan BAKUT ekibi, depremden 203 saat sonra, saat 15.30 sıralarında Hidayet Polat ile eşi Muharrem Polat’ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

HATAY’DA 201 ve 204’ÜNCÜ SAAT MUCİZESİ

Hatay’da Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak’tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül’e ulaştı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde de depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı. İki kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül’ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PEŞ PEŞE MUCİZE….

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ses ve ısı kaydedilen Pınar Apartmanı enkazında 198’inci saatte büyük bir mucize yaşandı. Ekiplerin saatler süren yoğun çalışması sonrası 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar’a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki’ye ulaştı.

İki depremzede ambulansla hastaneye sevk edilirken çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekipler bir mucize daha arıyor.

AYNI SAATLERDE BİR MUCİZE DE ADIYAMAN’DAN

Kahramanmaraş’ta Muhammed Enes ve Baki Yeninar kardeşlerin Pınar Apartmanı’nın enkazından çıkarılmasının ardından bir mucize de Adıyaman’da yaşandı. Fırat Sitesi enkazından 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin sağ olarak çıkarıldı.