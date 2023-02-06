Deprem bölgesinden bir büyük deprem daha

Saat 12,25 itibari ile deprem bölgesinde çok şiddetli bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem Türkiye'deki birçok ilden hissedildi. Depremin şiddeti bir kez daha 7'den büyük olarak ölçüldü.



Bu deprem KKTC'de de hissedildi. Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğlen saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin büyüklüğünü Kandilli 7.5 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu ve merkezinin Elbistan ilçesi olduğunu duyurdu.Bu deprem KKTC'de de hissedildi. Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı. DİYARBAKIR, MALATYA VE ADANA’DA BİNALAR ÇÖKTÜ Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 bloklu sitenin çöken bir binasının enkaz kaldırılması sırasında az önce bitişiğindeki bir apartman daha çöktü. Son çöken apartmanda birilerinin olup olmadığı henüz bilinmiyor… Öte yandan Adana’da bir binanın, Malatya’da ise çok sayıda binanın yıkıldı bilgisi gelirken, Malatya Havalimanı’nın tavanının çöktüğü öğrenildi. Yeni depremin ardından Adana Havalimanı da ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı.