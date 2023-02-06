Deprem bölgesinden bir büyük deprem daha

Bu deprem KKTC'de de hissedildi.
Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı.
DİYARBAKIR, MALATYA VE ADANA’DA BİNALAR ÇÖKTÜ
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 bloklu sitenin çöken bir binasının enkaz kaldırılması sırasında az önce bitişiğindeki bir apartman daha çöktü. Son çöken apartmanda birilerinin olup olmadığı henüz bilinmiyor… Öte yandan Adana’da bir binanın, Malatya’da ise çok sayıda binanın yıkıldı bilgisi gelirken, Malatya Havalimanı’nın tavanının çöktüğü öğrenildi. Yeni depremin ardından Adana Havalimanı da ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı.