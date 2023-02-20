Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremin etkili olduğu illerde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremin etkili olduğu illerde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli takip ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır." dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip vb. vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar." dedi.