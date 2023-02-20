banner913
banner885
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
4 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
4 0
 
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
4 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
7 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
3 0
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
39 0
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
19 0
banner915

'Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı'

banner476

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremin etkili olduğu illerde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor dedi.

banner825
'Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremin etkili olduğu illerde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli takip ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır." dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip vb. vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar." dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.