Deprem bir daha vurdu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu Malatya'da dün 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremde 29 bina yıkıldı, bir kişi yaşamını yitirdi, 110 kişi yaralandı



Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremde, 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da, Malatya’daki 5.6’lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

Tatar; Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün (dün) meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor.” dedi.

Merkez üssü Malatya Yeşilyurt'ta dün 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 29 bina yıkıldı, bir kişi yaşamını yitirirken, 110 kişi yaralandı. Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti.Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremde, 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da, Malatya’daki 5.6’lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.Tatar; Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün (dün) meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor.” dedi.