Deprem 13,5 milyon vatandaşı etkiledi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilendiğini belirtirken ‘Gaziantep'te 581 yıkık bina var, can kaybı bin 468 oldu. Deprem bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir.’ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberleri: Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

Birçok ilimiz doğrudan deprem hasarı yaşamış durumdadır. Tabi hep söylüyoruz ülkemizin yüzde 70'den fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Bu yaşadığımız deprem Erzincan depreminden sonra ülkemizin son 1 asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir.

10 ilimizi doğrudan etkilemiş, illerimizin birbirine yakın olması, yollardaki sıkışıklık... Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Tüm ekiplerimiz, illerimizdeki bakanlarımız, valilerimizin koordinasyonunda bu süreci ilk andan itibaren takip ediyoruz. Bu deprem doğrudan 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. İlk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu, ikinci büyük depremle birlikte yorulan ve hasarlı binalar da yıkılma durumunda kaldı.

GAZİANTEP 468 CAN KAYBI

Deprem bölgesinde süreci 24 saat esasıyla takip ediyoruz. Gaziantep özelinde baktığımızda 581 yıkık binamız var, can kaybımız 468'e ulaştı. 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var, enkazlardan onları kurtardık.

İlk andan itibaren emin olun yüzlerce ambulansımız bilfiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Ocaklarımıza ateş düştü, bu acı tarif edilemez. Bu süreci, ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli.

Arama-kurtarma ekiplerimiz koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza ve tüm Türkiyemize baş sağlığı diliyorum. Antep özelinde baktığımızda, deprem Merkez, Şehitkamil, Islahiye ilçelerinde etkili oldu.

Tabi buradaki depremin özelinde baktığımızda otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması, hem de Islahiye ve Nurdağ'ındaki vatandaşlarımızın tahliye sürecini gerçekleştirmiş olduk. Dünden itibaren tedbirli şekilde takip ediyoruz. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz.

Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Urfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Biz yolu otobandan vermeye başlayacağız. Vatandaşlarımız kontrollü şekilde yolu kullanabilirler. Bu sayede de bu bölgedeki tüm afet çalışmalarını da hızlandırmış olacağız.

Merkezde ve ilçelerimize su verilemiyordu. Yoğun çalışmalar sayesinde inşallah bugün itibariyle Gaziantep, Islahiye, Nurdağı ilçelerimize kısmi su verme işlemleri başlayacak. Tankerlerimiz, vatandaşlarımızın ihtiyçlarını giderecek su verme süreçlerini yönetiyorlar.