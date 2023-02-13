Dendias’tan Türkiye’ye destek sözü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etti ve “Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Dendias, depremlerden etkilenen Hatay'da, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basına açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için Yunanistan hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileyen Dendias, bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten Yunan ve Avrupa ülkelerinden gelen ekiplerin kurtardığı hayatlardan son derece memnun olduklarını vurguladı. Dendias, "Çavuşoğlu ile biraz önce Avusturya, Hollanda ve İzlanda kurtarma ekibinin çadırını ziyaret etme fırsatı bulduk. Burada aldığımız bilgilere göre toplamda 205 kişinin, Yunanistan'dan gelen ekip de dahil olmak üzere, tüm bu ekipler tarafından kurtarıldığını öğrendik." ifadesini kullandı.

Yunan hükümetinin, Türk hükümetine ve halkına bu zor günleri aşması için verdiği desteğin burada bitmeyeceğine işaret eden Dendias, "Başbakan (Kiryakos) Miçotakis'ten aldığım talimat doğrultusunda şunu söylemek istiyorum ki; biz Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Dendias, Çavuşoğlu'nun "Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz." sözüne kendisinin de katıldığını belirterek ilişkilerin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatinde bulunduğunu kaydetti.

Yunan vatandaşlarının, Türk halkına karşı karşıya kaldığı bu felakette destek vermelerinden dolayı son derece gururlu olduğunun altını çizen Dendias, Çavuşoğlu'na ve Türk hükümetine bu çok zor koşullarda ve zamanda kendilerine gösterdikleri yakın misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

