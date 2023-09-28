Demet Akalın kızına 10 bin liralık bebek aldı

Demet Akalın şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Akalın kızı Hira için Amerika’dan aldığı oyuncak bebeği paylaşıp “Bunun adını Burcu koyacağım” dedi.
Akalın, gerçek bir bebeğe benzerliğiyle şaşırtan silikon oyuncağın hediye olmadığını ve 10 bin lira verdiğini açıkladı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sözcü’de yer alan habere göre; Takipçileri bu paylaşımın ardından “Yok artık” , “10 bin lirayla bir çocuğun okul kıyafetlerini alsaydın, lüzumsuz…”, “Adaletsiz dünya biz o para için 1 ay çalışalım”, “Çok korkutucu”, “10 bin lirayı SMA hastası çocuklara verseydiniz keşke. Nefes alabilirler hiç olmazsa”, “Komik olduğunu sanıyor” gibi yorumlar yaptı.
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