Defne İlçesindeki depremde 6 kişi öldü

Hatay’ın Defne ilçesinde dün akşam meydana gelen depremde 6 kişi hayatını kaybetti.

Hatay’ın Defne ilçesinde dün akşam meydana gelen depremde 6 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 20.04'te (KSİ 19.04) Hatay'ın Defne ilçesinde ve 16,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

