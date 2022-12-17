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Damatsız düğün yaptı!

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Yıllardır düşlediği hayali gerçek oldu: Damatsız düğün yaptı! Ordu'da düğün yapma hayali olan 62 yaşındaki zihinsel engelli Emine Konay'ın isteğini kız kardeşleri yerine getirdi. Damat olmadan düzenlenen düğüne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi

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Damatsız düğün yaptı!
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Ordu'da Fatsa ilçesinde yaşayan 6 kız kardeşten birisi olan 62 yaşındaki Emine Konay, geçen yıllarda kardeşlerine en büyük hayalinin düğün yapmak olduğunu söyledi. Kardeşler, en büyük ablaları olan ve zihinsel engeli bulunan Emine Kobay isimli kadının bu isteğini yerine getirdi.
Kardeşlerinin düzenlediği organizasyon ile düğün hazırlıklarına başlanırken, katılımcılar için davetiye de bastırıldı. Gerçek düğünü aratmayan organizasyon ile Emine Konay isimli kadının en büyük hayali gerçeğe dönüştü.
Damatsız olarak yapılan düğünde gelin, kız kardeşleri ile dans edip oyun oynadı. Düğününde çok mutlu olduğu gözlenen Konay gelen konuklara da teşekkür ederek bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Kardeşlerinden Sabahat Yılmaz, ablalarının en büyük hayallerinden birisini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Köyde bulunan evimizde otururken ablam, 'gelinlik giyip eğlenmek istiyorum' dedi.
Ben de onun bu isteğini kardeşlerimle paylaştım ve düğün yapmaya damatsız bir şekilde karar verdik. Düğün davetiyemizi bastırdık, konuklarımızı davet ettik ve bu güzel düğünü düzenledik. Bu isteğimizi yerimize getirirken çevremizdeki dostlarımız da bizlere yardımcı oldular. Ablam zihinsel engelli olduğu için evlenemedi. Biz hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.
 
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