Cumhuriyet Aşkı

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 100 yıl geçti. Türkiye’nin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
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