Cumhuriyet Aşkı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında heyecan, gurur ve coşkuyla kutlandı







Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 100 yıl geçti. Türkiye’nin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.