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Cumhurbaşkanı acı bilançoyu duyurdu: 912 can kaybı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş üslü 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i buldu. 2 bin 818 bina yıkıldı" dedi.

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Cumhurbaşkanı acı bilançoyu duyurdu: 912 can kaybı

Son dakika haberi: Saat 04:17'de 10 ilde yıkıma yol açıp Türkiye'ye kahreden deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek depremle ilgili açıklamalar yaptı. Büyüklüğü AFAD tarafından 7.4 olarak duyurulduktan sonra 7.7'ye revize edilen depremle ilgili Erdoğan "1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı bilançoyu da duyurdu.

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"GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Deprem geniş bir alanda hissedildi. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Deprem merkezine yakın illerde de hasarlar meydana geldi. 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanı sıra 10 vali daha görevlendirilmiştir.

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"912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 5 BİN 385 YARALIMIZ VAR"

  • TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmektedir. Bu sayı giderek artmaktadır.

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  • Mevsimin kış, depremin tam gece yarısı gerçekleşmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte de herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 yaralımız var. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i buldu. 2 bin 818 bina yıkıldı.
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