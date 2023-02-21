Çocukların 1 yıllık giyimini DeFacto karşılayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile DeFacto arasında yapılan protokol gereğince, deprem bölgesinde bakanlığın himayesindeki tüm çocukların giyim ihtiyacını bir yıl boyunca DeFacto karşılayacak.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplantı salonunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin ve DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Ahmet Barış Sönmez tarafından imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahin, depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmaların yoğun biçimde sürdürüldüğünü belirterek, "Devletimizin bütün kurumları gibi, bakanlığımız da bütün imkanlarıyla depremin meydana geldiği 11 ilimizde çocuklarımızın tedavisi, güvenliği, kimlik ve ailelerinin tespiti gibi çok yönlü çalışmaları büyük bir titizlikle yerine getirdi." dedi.

Bu süreçte gerek depremden etkilenen çocuklar için gerekse depremin yarattığı zararların telafisi için hem vatandaşlar hem de ülkedeki bütün kurum ve kuruluşların yardım etmek için seferber olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu kadar büyük bir felaketin yaralarının sarılması için ülkemizdeki her bireyin her müessesenin içtenlikle katkı vermek istediğini görmek, bu büyük acının içinde dayanışma ruhunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün de aynı duyarlılıkla hareket eden DeFacto ile çocuklarımız için bir protokol imzaladık. Biz, çocuklarımızın yaşadığı travmayı azaltabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmada vatandaş ve kurumların katkısını çocuklarımız açısından çok değerli buluyoruz. Onlar adına, bu yarayı sarmak için katkı sunan herkese ve DeFacto’ya teşekkürlerimi sunuyorum."

DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Sönmez ise yaşanan deprem felaketini ilk andan itibaren derin bir üzüntü ile takip ettiklerini kaydederek, "Ülkece yıkıldık ama birbirimize daha sıkı sarılacak ve hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız." ifadesini kullandı. İlk aşamada hızla bölgelere destek sağladıklarını, hemen ardından da uzun soluklu ve sürdürülebilir bir projeyi hayata geçirmek için aksiyon aldıklarını belirten Sönmez, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Depremin oluşturduğu hasar ne yazık ki oldukça ağır, uzun dönem etkisi de ağır olacak. Devletimiz, vatandaşlarımız, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları, hepimiz bu hasarı onarmak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Depremin en yıkıcı etkisi elbette ki çocuklarımız üzerinde oldu. Belki bir ömür sürecek onlar için onarım. Deprem nedeniyle ailelerini, evlerini kaybeden çocuklarımız için harekete geçtik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, deprem bölgesinde koruma altına alınan çocuklarımızın bir yıl boyunca tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek kurma ve umutlarını yeniden inşa etme sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz."

DeFacto tüm imkanlarıyla ilk günden bu yana deprem bölgesinde

DeFacto, Kahramanmaraş merkezli toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ilk anından itibaren ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 15 bin kişilik DeFacto ailesi ile tek yürek ve anlık koordinasyon ile hareket ederek, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürüyor.

Deprem bölgelerine mont, parka, bot, bere, şapka, eldiven, hırka ve kazak gibi kışlık giysilerden oluşan 200 bin adet ürün ulaştıran, ayrıca 100 bin adet battaniye ve medikal maskeyi ilgili kurumların koordinasyonunda bölgeye yönlendiren DeFacto, bölgedeki çalışabilir mağazalarını da açarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ürün desteği sağladı.

Deprem bölgelerinden diğer illere tahliye edilen vatandaşlar için kışlık giysilerden oluşan paketler hazırlayıp bakanlık koordinasyonuyla bölgedeki depo ve mağazalarından vatandaşların misafir edildikleri otellere ulaştırdı.

Arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 50 gönüllü çalışma arkadaşının yanı sıra kendi otobüsleriyle Kızılay gönüllülerini bölgelere ulaştıran DeFacto, bu otobüslerin dönüş yolculuğunda vatandaşların AFAD koordinasyonunda güvenli bölgelere tahliye edilmesine yardımcı oldu.

Ek olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kapsamında, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde müşteriler tarafından sipariş verilen ihtiyaç malzemelerini de AFAD koordinasyonunda kargo ücretsiz olarak deprem bölgelerine yönlendirdi.