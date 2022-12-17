Çocuğun midesinden şarj kablosu çıktı

Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 15 yaşındaki çocuğun bir metrelik şarj kablosu ve toka yuttuğu tespit edildi



Kusma ve bulantı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu görüldü.

Bunun üzerine

Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.

‘KABLOYU ÇIKARIRKEN ZORLANDIK’

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun

Diyarbakır'da 15 yaşındaki çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve toka çıktı.Kusma ve bulantı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu görüldü.Bunun üzerine çocuk , ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı.Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.‘KABLOYU ÇIKARIRKEN ZORLANDIK’Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, “Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı'' dedi.