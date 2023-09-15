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Çiftlik Bank ana davasında bilirkişi raporu 1,5 yıl sonra çıktı

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“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 kişinin yargılandığı Çiftlik Bank ana davasında, 1,5 yıl sonra dosyaya bilirkişi raporu sunuldu. Bilirkişi, 4 bin 414 kişinin mağdur olduğu davada, bu kişilerin 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığını tespit etti.

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Çiftlik Bank ana davasında bilirkişi raporu 1,5 yıl sonra çıktı
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Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı  için toplamda 85 bin 654’er yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı  ana davasında, dosyaya bilirkişi raporu sunuldu.

Yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda değerlendirmelerde bulunuldu.

70 MİLYON 514 LİRA ZARAR

Yapılan incelemede, şikayet dilekçeleri ve dijital veriler doğrultusunda bazı mağdurların yatırdığı miktarları daha fazlasını geri alabildiği, bu nedenle zararının bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Rapora göre, ilk dosyada 3 bin 735 mağdurun toplamda 59 milyon 606 bin, ikinci dosyada 489 kişinin 7 milyon 283 bin, üçüncü dosyada 129 yatırımcının 2 milyon 253 bin ve son dosyada 108 kişinin 2 milyon 112 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ayrıca 23 kişinin farklı dosyalarda 505 bin 966 lira zarara uğradığı belirlendi.

Bilirkişi raporuna göre toplamda 4 bin 414 kişinin 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı aktarıldı.

DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Dosyaya sunulan bilirkişi raporunun ardından 4 dosyada ayrı ayrı görülen Çiftlik Bank davası birleştirildi.

Dosya, mütalaasını sunması için Cumhuriyet Savcısı’na gönderildi.

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