CHP’de devir teslim

CHP'de tarihi devir teslim genel merkezde gerçekleşti. Ana muhalefette Özgür Özel dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu, partililere veda ederek CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ikinci turda aldığı 812 oyla Genel Başkan seçilen Özgür Özel, görevi resmen devraldı. İlk olarak TBMM’deki makamında mazbatasını alan CHP’nin 8. Genel Başkanı Özel, devir teslim töreni için CHP Genel Merkezi’ne geçti.
Öğlen saatlerinde Kılıçdaroğlu’nun evinde bir araya gelen halef-selef genel başkanlar bu kez genel merkezde bir araya geldi. Makam odasında gerçekleşen yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, görevi Özgür Özel’e devretti. Devir teslim törenin gerçekleşmesinin ardından da Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’den ayrıldı.
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