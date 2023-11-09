banner913
banner932
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
10 0
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
15 0
 
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
63 0
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
31 0
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi
Haspolat İlkokulu, Okul Dışarıda Günü’nü yoğun geçirdi
49 0
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
33 0
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
17 0
banner964
banner985

CHP’de devir teslim

banner476

CHP'de Kılıçdaroğlu veda etti, Özgür Özel dönemi resmen başladı

banner974
CHP’de devir teslim
banner971
CHP'de tarihi devir teslim genel merkezde gerçekleşti. Ana muhalefette Özgür Özel dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu, partililere veda ederek CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ikinci turda aldığı 812 oyla Genel Başkan seçilen Özgür Özel, görevi resmen devraldı. İlk olarak TBMM’deki makamında mazbatasını alan CHP’nin 8. Genel Başkanı Özel, devir teslim töreni için CHP Genel Merkezi’ne geçti.
Öğlen saatlerinde Kılıçdaroğlu’nun evinde bir araya gelen halef-selef genel başkanlar bu kez genel merkezde bir araya geldi. Makam odasında gerçekleşen yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, görevi Özgür Özel’e devretti. Devir teslim törenin gerçekleşmesinin ardından da Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’den ayrıldı.
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.