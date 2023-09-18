Cezaevinden izinli çıktı, Damla’yı 47 bıçak darbesiyle öldürdü

Konya'da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı 47 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Konya'da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25), 47 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım’ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş ardından kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Neşet Güneş’i saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Damla Dakım’ın başkasıyla mesajlaşmalarını gördüğü, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Güneş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Damla Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım’ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi.

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım’ın cenazesi, aynı mahallede Atabey Mezarlığı’na defnedildi.

