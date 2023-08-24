Çanakkale’de yangın kâbusu sürüyor

Çanakkale'de önceki gün başlayan ve hızla büyüyen yangını söndürmek için seferberlik sürüyor. Feci yangın sonrası 6 yerleşim alanı için daha tahliye kararı verildi

Çanakkale'de önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

9 köy ile Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanlar tahliye edilirken, 4 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopter ve uçaklar da yeniden kullanılmaya başlandı.

Alevlere 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesiyle müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1500 hektarda etkili olan yangının ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı. Çanakkale Valiliği, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirdi.

Rüzgarın hızı 60 kilometrenin üzerine çıkarken şiddetlenen rüzgar, alevlerin yeniden yükselmesine neden oluyor.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda önceki gün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı.

Yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

Havadan uçak ve helikopterlerin de destek verdiği yangının kent merkezine yakın noktada etkili olması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Akşam saatlerinde rüzgarın hızının düşmesi ile ekipler, yangının ilerlediği noktalarda set oluşturarak yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürdü.

4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

9 KÖY VE 1 YAŞLI BAKIM EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine ettiği yangında gece boyu devam eden çalışmalar sırasında yerleşim alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 9 köy tahliye edildi.

9 köydeki 337 hanenin boşaltılması ile buralarda yaşayan 1251 kişi de kentteki çeşitli kamu kurumlarının misafirhaneleri ile KYK yurtlarına yerleştirildi.

Yangının tehdit ettiği bir başka nokta olan Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi de ekipler tarafından boşaltıldı.

Merkezde kalan 72 yaşlı da tahliye edilerek Terzioğlu Kredi Yurtlar Kurumu Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte, söndürme çalışmalarının tamamlandığı bazı noktalardaki ağaçlar küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde yangının ardından yüzlerce ağacın yanmasıyla bölgenin yeşil rengi griye döndüğü görüldü. Bu bölgelerde ise helikopter ve uçaklarla soğutma çalışmaları sürüyor.

EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı.

4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

YANGININ BİLANÇOSU GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahaleler yoğunlaştı. 2 bin 659 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ile yangının söndürülmesi için çalışmalara yeniden başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

15 kilometrelik bir hatta etkili olan yangına önceki günden bu yana devam eden müdahaleler olumlu sonuç verdi.

Birçok noktada yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmaları yapıldığı görülürken, bazı alanlarda ise ekipler halen alevlerin önüne geçebilmek için müdahalesini yoğun şekilde devam ettiriyor.

Ayrıca yangının tehdit etmesiyle boşaltılan 9 köydeki bazı evlerin de yandığı bildirildi.

Ekiplerin yardımıyla çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği köylerde, bazı hayvanlar öldü.

Yangının en fazla etkilediği yerlerden Yağcılar köyündeki mezarlıkta tahribat oluştu.

Eski ve yeni definlerin bulunduğu mezarlıkta özellikle eski mezarlar yangında zarar gördü.

