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''Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz'

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz'' dedi

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''Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz'
Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz'' dedi.
Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:
“Saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 7,7 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi. 
Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.
AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini doğrudan bölgeye yönlendirdi. Eğitimi olan kurumlarımız da yardıma çağırıldı. 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.”
 
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