Can kaybı artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından saat 10.00 itibari ile güncel can kaybı ve yaralı durumunu açıkladı. Oktay şu ana kadar 284 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu. Oktay toplamda 2 bin 323 yaralının olduğunu ve 1710 binanın çöktüğünü ya da hasar gördüğünü aktardı.

Oktay'ın açıklamaları şu şekilde;

Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem yaşadık, 10 ilimizi etkileyen deprem. Hemen ilk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık ve sonrasında ilk müdahaleleri yapmaya başladık. Cumhurbaşkanı ilk andan itibaren olayı yönetmektedir. Son derece ağır hava şartları ile mücadele ediyoruz. Bu hava şartları içinde olabildiğince hızlı şekilde bölgelere intikal başlandı.

Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik, bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. 200 yaralı var 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 vefatımız 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var 200 yaralımız 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 can kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız Kilis'te 8 kaybımız var.