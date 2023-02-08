Can kaybı 7 bin 108'e yükseldi

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde can kaybı 8 Şubat 11.30 itibari ile 7 bin 108'e yükseldi.
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