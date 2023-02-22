Can kaybı 42 bini geçti

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan iki depremin üzerinden 16 gün geçerken ölü sayısı da artıyor.
Dün itibarıyla depremde can kaybı 42 bin 310 oldu.
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