Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan iki depremin üzerinden 14 gün geçerken ölü sayısı 40 bin 689'a yükseldi

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısı 40 bin 689'a yükseldi.