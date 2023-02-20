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Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi

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6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan iki depremin üzerinden 14 gün geçerken ölü sayısı 40 bin 689'a yükseldi

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Can kaybı 40 bin 689'a yükseldi
Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısı 40 bin 689'a yükseldi.
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