Can kaybı 32 bine yaklaştı

Deprem faciasında can kaybı 31 bin 643'e yükseldi. Yaralı sayısı 80 bin 278

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.

Yaralı sayısı 80 bin 278, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

Yaklaşık 158 bin kişi deprem bölgelerinden tahliye edildi.

Depremin vurduğu 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiği ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun belirlendiği bildirildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

