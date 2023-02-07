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Can kaybı 3 bin 381'e yükseldi

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10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor

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Can kaybı 3 bin 381'e yükseldi

Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.  

Tatar, can kaybının 3 bin 381'e yükseldiğini ve 20 bin 426 kişinin yaralandığını, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 285 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı. 

Tatar, şu ana kadar enkazlardan 7 bin 840 kişinin kurtarıldığını belirtti. 

Depremde teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. 11 bin 302 yıkılan bina ihbarı bulunuyor. 


Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - 7

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.


Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - 8

DEPREM BÖLGELERİNDE HİZMET VEREN TESİSLER

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesislerin listesini paylaştı.


Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem - 9

"BARAJ VE GÖLETLERDE HİÇBİR PROBLEM YOK"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de depremin yaşandığı bölgelerdeki 110 baraj ve 30 göletteki duruma ilişkin bilgi verdi.

Kirişci, "Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz." dedi.

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