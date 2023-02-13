Can kaybı 29 bini aştı

Deprem felaketinde can kaybı 29 bin 605, yaralı sayısı 80 bin 278’e çıktı. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasına denk geldiğini açıkladı

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde can kaybı 29 bin 605, yaralı sayısı 80 bin 278’e yükseldi.

Yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

Yaklaşık 106 bin 428 kişi deprem bölgelerinden tahliye edildi.

AFAD, depremden etkilenen illerden 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

Depremin vurduğu 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiği ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun belirlendiği bildirildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2442 deprem meydana geldiği kaydedildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233 bin 320 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 369 personel afet bölgesine sevk edildi.

Bölgede 70 uçak, 167 helikopter, 24 gemi, 45 İHA, 9 drone görev yapıyor.

''500 ATOM BOMBASINA DENK''

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz etiklerini belirterek, ''İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı'' dedi.

Tatar, iki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasına denk geldiğini açıkladı.

