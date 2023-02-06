Can kaybı 2316'ya yükseldi, 13 bin 293 yaralı var

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerinde anlık can kaybının 2316'ye yükseldiğini, 13 bin 293 yaralının olduğunu açıkladı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerinde anlık can kaybı ve yaralı sayıları hakkında bilgi verdi. Tatar, "An itibarıyla yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 2316, yaralı sayısı 13 bin 293, yıkılan bina sayısı 6 bin 217. Bir kez daha yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir taraftan da yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bakanlarımız bölgede, değişik illerimizden gelen illerdeki bütün kapasitesiyle birlikte bölgeye gelen valilerimiz, kaymakamlarımız var. Bölgeye sevk edilen personel sayısı 10 bin 176'ya çıktı. Sürekli personel sayısı artıyor. 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri bölgeye sevk edildi. Çok yoğun bir şekilde vatandaşlarımızdan afetzedelere bağış yapma isteği de var. Bu bilgiler de bize geliyor. Bizler toplum olarak bu tür zor günlerde bir araya gelmeyi çok iyi becerebilen dayanışma kültürü olan bir milletiz. AFAD'ın bağış hesapları var bu tür afet dönemlerinde AFAD'ın web sayfasında bulunan farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var. Şu ana kadar 250 milyon TL'si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olmak üzere 100 milyon TL'si AFAD'dan olmak üzere 350 milyon TL bölgeye acil yardım ödeneği sevk edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.