Camiye Erdoğan posteri astılar

Seçim propagandasına seccade ile başlayıp Sultanahmet Camii’nde mitingle devam eden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez de posteri Bursa'da Ahmet Dai Camisi'ne asıldı



İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, camiye böyle bir poster asılmasına tepki gösterdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ı göreve çağıran İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, “Camiler, kutsalımızdır. AKP’nin siyasi kışlası değil. Bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir” dedi.

Bursa ’nın Osmangazi ilçesindeki Ahmet Dai Camisi’ne, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın fotoğrafının yer aldığı dev bir poster asıldı.İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, camiye böyle bir poster asılmasına tepki gösterdi.Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ı göreve çağıran İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, “Camiler, kutsalımızdır. AKP’nin siyasi kışlası değil. Bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir” dedi.