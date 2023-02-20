Büyük göç tehlikesi

Türkiye’de uzmanlar, depremin büyük bir göç tehlikesini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Sorun KKTC için de geçerli

Türkiye, Kahramanmaraş depremleriyle birlikte yaşanan felaketin, büyük bir göç tehlikesini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiliyor. TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, bölgede yaşamın yeniden normale dönmesi için güvenli yerlerde kalıcı konutların hızlıca yapılması ve bölgenin kalkınmada öncelikli 6. bölge konumuna getirilmesi gerektiğini söyledi. Çevikel, “Ülke ekonomisi ve ihracatı için stratejik önem taşıyan bölgedeki firmalar göç nedeniyle istihdam sorunları yaşayacak. Göçün bir şekilde önlenmesi gerek” dedi.

MERSİN’E 250 BİN KİŞİ AKIN ETTİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaşanan depremler sonrasında, Mersin’in yoğun bir göç ile karşı karşıya kaldığını ve bir an önce destek kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Seçer, minimum 250 bin kişinin Mersin’e giriş yaptığını kaydetti. Seçer, depremzedelerin yanı sıra yoğun bir sığınmacı göçü olduğunu da hatırlattı. Mersin’de kayıtlı ve kayıtlı olmayan 400 bin sığınmacının yaşadığını söyleyen Seçer, “Mersin’in yerli nüfusu 1,9 milyon. Sığınmacı nüfusuyla 2,3 milyon. Yaklaşık 400 bin kişinin de deprem bölgesinden geleceğini hesaplarsak nüfus 2,7 milyona çıkacak. Bu sorunu üzerimize yığmayın” dedi.

KKTC YÜKÜ KALDIRAMAZ

Mersin’le ilgili benzer sıkıntıların KKTC için de geçerli olacağı vurgulanıyor. Ekonomi çevreleri, çok sayıda depremzedenin akrabaları aracılığıyla ülkeye gelmeye başladığını, bunun da sosyo-ekonomik sıkıntılar doğuracağını belirtiyor. Gelen depremzedelerin KKTC’de iş arayacağını, bunun da istihdamdaki arz-talep dengesinde sıkıntı yaratacağını belirten uzmanlar, “Hem ücretler düşecek hem işsizlik artacak hem de nüfus yapısında sert bir değişiklik olacak. Ayrıca, gelenler ekonomik yardım da isteyecek. Ülke bu yükleri kaldırabilecek potansiyele sahip değil. Bu nedenle dikkatli bir politika izlenmeli” dediler.



