Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada İstanbul Havalimanı’nda satılan bir simidin 145 TL olduğunu gören oyuncu, sessiz kalamadı.

Twitter’da bir paylaşım yapan kullanıcı, havalimanında bir kaşarlı simidin 145 TL olduğunu söyleyerek “Acaba yeni havalimanındaki bu işletmelere kime ait?” diye sitem etti. Paylaşımı gören Evrim Alasya ise “Bunu alan var mı?” diye