Cumhuriyet'in 100.yılı kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 1699 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı süsledi.
15 bin 300 metrekare alanı kapsayan Türk bayrağı bugüne kadar asılan en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyor.
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