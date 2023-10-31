Cumhuriyet'in 100.yılı kutlamaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 1699 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı süsledi.15 bin 300 metrekare alanı kapsayan Türk bayrağı bugüne kadar asılan en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyor.