banner913
banner885
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
11 0
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
23 0
 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
14 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
20 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
10 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
banner915

“Bu acıyı kaldıramam ben”

banner476

Depremde Kahramanmaraş'ta 2 oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Türkan Meter, yakınlarının yasını tutuyor: “Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben”

banner825
“Bu acıyı kaldıramam ben”
‘Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde Kahramanmaraş'ta 2 oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Türkan Meter, yakınlarının yasını tutuyor.
Meter, oğulları Yılmaz ve Kemal, gelini Şemsi, torunları Umut Efe, Ayşe Meter ve Azra Çelen`i depremde kaybetti.
Meter`in kızı Gizem Çelen ve diğer gelini Nuray Meter`in hastanelerde tedavisi devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezdeki evi de ağır hasar alan Meter, ailesini kaybettiği köyde çadırda kalarak yasını tutuyor.
Türkan Meter, depreme kent merkezinde yakalandıklarını söyledi. Evden çıkınca köye geldiklerini belirten Meter, "Sobayı yakmışlar, sohbet ediyorlarmış, saat 3`e kadar oturmuşlar, 3`ten sonra yatmışlar. Yatınca soba bunların üzerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kepçeler çıkarttı cenazeleri. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar da yoğun bakımda. Oğlumun birisini sağ çıkarttık, Kayseri`de hastaneye kaldırıldı, kanamayı durduramamışlar." diye konuştu.
Meter, "Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben. Allah kimseye göstermesin. Kimsemiz kalmadı." ifadesini kullandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.