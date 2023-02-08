banner913
banner885
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
10 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
11 0
 
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
13 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
18 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
29 0
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
12 0
banner915

Bu acının tarifi yok

banner476

Hatay'daki bir apartmanın enkazından Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni çıkarıldı

banner825
Bu acının tarifi yok
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay'da birçok bina yıkılırken çok sayıda vatandaş da göçük atında kaldı. Göçük altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken kahreden bir haber geldi.
BEŞİZLERDEN 4'Ü HAYATINI KAYBETTİ
2020 yılında corona virüs salgını nedeniyle 3’ü erkek 2’si kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirilen Huyluğlu ailesinden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.
2020 YILINDA HATAY'A YERLEŞMİŞLERDİ
Suudi Arabistan'a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında, Suudi Arabistan'da doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi. 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin, 2020 yılının mart ayında da 3’ü erkek 2’si kız beşiz çocukları dünyaya geldi.
29 Temmuz 2020 yılında corona virüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede mahsur kalan Huyluoğlu ailesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yurda getirilmişti. Huyluoğlu ailesi Türkiye'ye geldikten sonra Hatay'a yerleşmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.