Boşandıktan sonra arabasını süsleyip şehir turu attı

Antalya'da 6 yıllık eşiyle karşılıklı anlaşarak evliliğini sonlandıran Abdurrahman Akman, otomobilini gelin arabası gibi süsledi, şehir turu yaparak ayrılığını kutladı

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 yıllık eşiyle karşılıklı anlaşarak evliliğini sonlandıran Abdurrahman Akman, otomobilini gelin arabası gibi süsledi, şehir turu yaparak ayrılığını kutladı. Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Serik'te yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu ve eşi ile karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı. Akman, boşandıktan sonra, eski eşinin sosyal medyada doğum günü pastası üzerine 'iyi ki bitti' yazılı paylaşımını gördü. Bunun üzerine Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve 'boşandım, iyi ki bitti' yazıları yazdırdı. Otomobiliyle şehir turu yaparak ayrılığını kutladı. Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca büyük etkileşim aldı.

