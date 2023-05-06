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Bodrum'da lahmacun 450 liraya çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks işletmelerde geçen yıl 200 TL'ye satılan bir lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor

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Bodrum'da lahmacun 450 liraya çıktı
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Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turist hareketliliği başladı.
Bodrum'a son 100 gün içerisinde 25 bin yabancı yolcu geldi. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle turistler ağırlanıyor.
Bodrum'da kişi başı konaklama hizmeti 450 liradan başlarken, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor.
10 BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR
Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl daha netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun 450 TL'ye satılıyor.
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, otel fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirtti. Dengiz, "Günlük kişi başı 450 liraya da otel var. Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var." dedi.
 
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