Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat’ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü. Engin Polat ise kara para aklama iddialarını reddederek, “Bu paraları biriktirdik, çalıştık emek verdik.” dedi

Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak. Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi bu suçlamalarla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti. Talep mahkeme tarafından kabul edilirse şirketlere kayyum atanacak.

Milyonlarca liralık kara parayı aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin hakime verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

Dilan Polat ifadesinde "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Ben sadece reklam yapıyorum." dedi.

İki tane küçük çocuğu olduğunu dile getiren Dilan Polat, çocuklarının kendisine çok bağlı olduklarını ve şirketlere ilişkin mali konularda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti.

Polat ifadesinde, "Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasadışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin." dedi.

DİLAN POLAT'IN BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Dilan Polat'ın avukatı ise Dilan Polat'ın babasının annesini öldürdüğünü ve travmatik bir hayat yaşadığını belirterek müvekkilinin 17 yaşında Engin Polat'la evlendiğini söyledi.

Müvekkilinin doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına girdiğini, zamanla sosyal medyadaki takipçi sayısının arttığını ve bunu değerlendirdiğini söyledi. 130 tane güzellik şirketinin olduğunu ve şirkete gelen paranın kaynağının belli olduğunu ifade etti.

"BİZ 6 FİRMADAN OLUŞAN BİR AİLE FİRMASIYIZ"

Engin Polat ise ifadesinde, "Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz." dedi.

3 firmanın yönetiminin kendisinde olduğunu söyleyen Engin Polat, "Bu şirketler Dilan Polat A.Ş. Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş, D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş'dir. diğer firmalarda babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Med. Medikal babamın firmasıdır, Rise And Shine firmasını vekaleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Diğer bir firmayı kardeşim Alper Kürşat, ikisini de babam Sezgin takip etmektedir."dedi.

Engin Polat ifadesinin devamında, "Birbirimiz ile fikir alışverişinde bulunuruz. İhtiyacımız olduğunda da borç alışverişinde de buluruz. Bu borçları elden verdiğimizde olur. Bizim tüm tedarikçilerimiz Türkiye'dedir, bunlar bilindik firmalardır. Bunlar bize faturalarını keser. Biz ürünlerimizi alırız. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz. Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır." savunmasını yaptı.

Kara para iddialarını kabul etmeyen Engin Polat, "Paraları topladığım bir şirket genel olarak yoktur. Bu paralar ile araç, gayrimenkul aldığım olmuştur. Bunları yatırım için yaptım. Bunları para aklamak için yapmadım. Ticari faaliyetten kazandığım paralar ile aldım. Kredi fizibilitemi yükseltmek için 2022 yılı Aralık ayında Milda Gayrimenkulü kurduktan sonra bütün mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ruhsat çıkmak üzereydi fakat bu olaylar nedeniyle hesaplarıma bloke gelmesi nedeniyle bu işlem durdu." ifadelerini kullandı.

