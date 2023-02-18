Bir yıl önce yapılan bina enkaz oldu

Kahramanmaraş'taki depremlerde Hatay'da bulunan Eser apartmanı da yerle bir oldu. Apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında bir yıl önce tamamlandığı belirtildi. Müteahhitin daire başına 200 bin TL aldığı binadaki 28 dairede 100 üzerinde kişi yaşadığı ve sadece 6 kişinin canlı olarak kurtarıldığı öğrenildi



Binaları eskidiği için müteahhitle anlaştılar, bir yıl önce yeni apartmanlarına yerleştiler. Ancak güvenli olduğunu zannettikleri evleri depremle yerle bir oldu.

Depremzede yakını Mehmet Polat, ''Binamız yeniydi. Geçen yıl Temmuz ayında teslim edildi. Neredeyse 28 daireli bir yıllık bina herkese mezar oldu. Sadece 6 kişi sağ kurtuldu.'' dedi.

Burası

İlçede neredeyse her iki binadan biri sarsıntının şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

28 AİLEYE MEZAR OLDU

İnceleme yapılan 5 binin üzerindeki bina ise ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor.

Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı Eser Apartmanı da o binalardan biri.



Henüz yeni inşa edilen ve geçtiğimiz yaz ailelere teslim edilen bina ile ilgili çok vahim bir durum da ortaya çıktı.

Yalnızca bir yıl önce inşaatı tamamlanan Eser Apartmanı'ndan geriye bu görüntü kaldı. Apartman sakinleri daha sağlam bir binada oturmak için evlerini kentsel dönüşüme vermişti. Bir müteahhitle anlaşarak daire başına 200 bin TL para ödediler ve bu ev bu apartman onlarca kişiye mezar oldu.

Depremzede yakını Esat Yolcu, ''Adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı, ilk depremin vurmasıyla yerle bir oldu.'' dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan apartmanlardan birinin adı da 'Eser.' Hatay'ın Antakya ilçesinde eski binaları güvenli olmadığı için müteahhitle anlaşan apartman sakinleri, güvenli olduğunu sandıkları evde depreme yakalandılar. Bir yıl önce yapılan binadan sadece 6 kişi sağ kurtuldu.Binaları eskidiği için müteahhitle anlaştılar, bir yıl önce yeni apartmanlarına yerleştiler. Ancak güvenli olduğunu zannettikleri evleri depremle yerle bir oldu.Depremzede yakını Mehmet Polat, ''Binamız yeniydi. Geçen yıl Temmuz ayında teslim edildi. Neredeyse 28 daireli bir yıllık bina herkese mezar oldu. Sadece 6 kişi sağ kurtuldu.'' dedi.Burası Hatay 'ın Antakya ilçesi. Yıkımın en büyük yaşandığı yerlerden biri.İlçede neredeyse her iki binadan biri sarsıntının şiddetine dayanamayarak yıkıldı.İnceleme yapılan 5 binin üzerindeki bina ise ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor.Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı Eser Apartmanı da o binalardan biri. Deprem anında yerle bir oldu. 28 dairede 100'ün üzerinde kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.Henüz yeni inşa edilen ve geçtiğimiz yaz ailelere teslim edilen bina ile ilgili çok vahim bir durum da ortaya çıktı.Yalnızca bir yıl önce inşaatı tamamlanan Eser Apartmanı'ndan geriye bu görüntü kaldı. Apartman sakinleri daha sağlam bir binada oturmak için evlerini kentsel dönüşüme vermişti. Bir müteahhitle anlaşarak daire başına 200 bin TL para ödediler ve bu ev bu apartman onlarca kişiye mezar oldu.Depremzede yakını Esat Yolcu, ''Adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı, ilk depremin vurmasıyla yerle bir oldu.'' dedi.