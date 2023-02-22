Bir tarih yok oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü, önceki akşam 3 dakika arayla meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde çöktü

1927 yılında Hatay henüz Türkiye sınırlarında değilken yapılan Hatay Valiliği binası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depreminde hasar almış ancak yıkılmamıştı.

Valilik binası, Hatay'da önceki gece meydana gelen 6,4'lük deprem sonrasında yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

29 Haziran 1939'da bağımsız bir devlet olan Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanma kararı burada alınmıştı.

Yıkılan tarihi binada 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne katılma kararını oy birliği ile bu binada aldı. Bu nedenle binanın Hatay’ın ve Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde anı değeri taşıyan özel bir önemi bulunuyor.

