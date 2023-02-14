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Bir köy yok oldu

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Malatya'nın Kozluca mahallesine bağlı Büyük Mahalle köyü depremde neredeyse yok oldu. 130 evden yalnızca 10 tanesinin sağlam kaldı.

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Bir köy yok oldu
Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere ulaştığı, karlı dağların ortasında kalan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin Büyük Mahalle köyü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin ardından neredeyse yok oldu.
130 evden yalnızca 10'unun oturulabilir olduğu köyde yaşayanların umudu ise canlarını kurtarabilmek oldu. 
Ağırlıklı olarak kerpiç evlerin bulunduğu, bir çok evin yere doğru kaydığı köyde can kaybı sayısıysa 1. 
Neredeyse sağlam evin kalmadığı yerde yaşayanların birçoğu köyünü bırakıp başka şehirlere gitmek zorunda kaldı.
 
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