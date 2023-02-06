Bir deprem de Marmara'da! Kandilli Rasathanesi Balıkesir'deki depremin büyüklüğünü 4.1, AFAD 4.6 olarak açıkladı...

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Alaettinköy, Gönen olduğunu belirtirken büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD ise 07.24'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

Son dakika deprem haberi: Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu, Gaziantep, Hatay, Malatya, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremden gelen haberlere kilitlendi. AFAD 04.17'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 km olduğunu açıklamıştı. Son olarak Kandilli Rasathanesi, Marmara bölgesinde de bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

BALIKESİR'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Balıkesir, Gönen, Alaettinköy olurken büyüklüğü ise 4.1 olarak açıklandı. Saat 07.24'te meydana gelen depremin derinliği ise 13.1 km olarak kaydedildi.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.