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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
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