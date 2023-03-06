Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
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