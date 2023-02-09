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Bebeğe ulaşmak için kolunun kesilmesini kabul etti !

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'Binanın içinde bir adam var... Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için' Hakan Hatipoğlu deprem bölgesindeki büyük acıyı paylaştı

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Bebeğe ulaşmak için kolunun kesilmesini kabul etti !

Kahramanmaraş'taki meydana gelen iki büyük deprem Hatay ve ilçesi Antakya'da büyük yıkım yarattı. Depremlerin ardından can kayıpları her geçen saat artarken ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Pek çok ünlü isim de deprem bölgesine gitti ve bölgedeki son durumu anlık olarak paylaşıyor. Ekranların ve sosyal medyanın tanınan isimlerinden Hakan Hatipoğlu da deprem bölgesine giden ünlülerden bir tanesiydi. Deprem bölgesinde yaşanan bir olayı anlatan Hatipoğlu, herkesi gözyaşlarına boğdu.

“KABUL ETTİ… BİRAZDAN KOLUNU KESECEKLER ARKASINDAKİ BEBEĞE ULAŞMAK İÇİN”

Yaşanan acı dolu olayı anlatan Hatipoğlu çektiği videoda, “Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın. Çok önemli, lütfen rica ediyorum. Özellikle Hatay’a Antakya’ya… Çünkü her yer yıkılmış vaziyette. Her yer… Bunun açıklaması yok. Çok feci bir durum.” şeklinde konuştu.

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Paylaşılan videoya “Allahım… Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor. Yarabbim böyle bir acı var mı?” notu düşüldü.

“KOLUNU FEDA EDEN ARKADAŞ MAALESEF HASTANEDE RAHMETLİ OLMUŞ”

Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda “Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı. İsmi Cuma az önce haber geldi maalesef hastanede rahmetli olmuş. Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok can var göçük altında çok. Yer: Rüstem Tümer Paşa Caddesi Akevler” ifadelerini kullandı.

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Hatipoğlu bir sonraki paylaşımında ise "Kevser bebekte umutlar bitmedi. Ses veriyor. Balon tekniği uygulanıyor. AFAD ile 10 saattir buradayız, beraberiz. İnşallah sağlıkla çıkacak. Dua edin." dedi.

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