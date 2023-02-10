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Bakan Kurum hasar tespit sitesini paylaştı: e-Devlet'ten de kontrol edilebiliyor

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Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük felaketlerden birinin üzerinden 4 gün geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde de bir yandan arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan bilanço her geçen saat ağırlaşmaya devam ediyor. Son olarak saat 08.30 itibarıyla can kaybı 18 bin 342'ye, yaralı sayısı 74 bin 242'ye yükseldi. Bakan Kurum, e-Devlet üzerinden veya 'hasartespit.csb.gov.tr' adresinden evlerin hasar durumunun tespit edilebileceği bilgisini paylaştı.

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Bakan Kurum hasar tespit sitesini paylaştı: e-Devlet'ten de kontrol edilebiliyor

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 100 saatten fazla bir süre geride kaldı, 5. güne girildi. Enkaz bölgelerinde zamanla yarış sürüyor. Her geçen saat bir yandan acı hikayeler ortaya çıkarken bir yandan da mucizeler yaşanıyor. Can kaybı ve yaralı sayısı da artmaya devam ediyor. Acı bilançoda son durumu AFAD duyurdu.

1509 ARTÇI DEPREM

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

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CAN KAYBI YÜKSELDİ

SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi de yaralandı. 75 bin 780 afetzedenin ise bölgeden diğer illere tahliye edildiği kaydedildi.
 

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