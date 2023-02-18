İtfaiye ekipleri, yaşadıkları duygu dolu anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da görev yapan itfaiye ekipleri, yaşadıkları duygu dolu anları anlattı.

Grup amiri Yasin Bengi ilk olarak Veysel Karani Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına katıldığını ifade etti.

İlk enkazda 5 kişi kurtardıklarını anlatan Bengi, "Enkazda babasının kucağında olan 7 yaşında Zeynep isimli çocuğu uzun süre kurtarmaya çalıştık. Çocuğun sakinleşmesi için onunla konuşuyorduk. Zeynep'i çıkardığımız sırada kucağıma alıp öptüm. Bana 'Baba sen misin?' dedi. Kendisini babasının kucağında zannediyordu. Tüm ekip olarak gözyaşlarımızı tutamadık. Sesi hala kulaklarımda. O anı hatırlayınca ağlıyorum” dedi.

ZEYNEP'İN "BENİ DE KURTARIN" DİYEN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Depremde yaşadığı anları hala unutamadığını dile getiren itfaiye eri Mehmet Dursak ise kendisinin de Veysel Karani Mahallesi'nde çöken binada görev aldığını kaydetti.

Hayatında unutamayacağı anlar yaşadığını vurgulayan Dursak "Gelen ihbarla Veysel Karani Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması katıldım. Bina çok kötü durumdaydı. Enkazın altına kurtardığımız Zeynep'in babasının sesi hala kulağımda. Beni de kurtarın diyordu. Baba hayatını kaybetti. O anları hatırladıkça ağlıyorum. Çocuklarım alkıma geliyor. Zeynep de bizim kızımız, onu hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

"İÇİNİZDE BENİ HAYATTAN KOPARACAK KİMSE YOK MU? HERŞEYİM GİTTİ"

Depremin ardından ailesini bırakıp kısa sürede görevinin başına geldiğini anlatan Grup Çavuşu Mustafa Umut da yıkımın yaşandığı binalarda çalıştığı sırada duygusal anlar yaşadığını belirtti.

Depremin üzüntüsünü hala yaşadığını söyleyen Umut, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"Ekip arkadaşlarımla birlikte İpekyol Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında görev aldım. Orada anne kızına sarılarak hayatı kaybetmişti. Onu görünce çok ağladım. Enkazın altındaki baba ise bizlere 'İçinizde beni hayattan koparacak kimse yok mu? Her şeyim gitti, beni de sevdiklerime kavuşturun.' diyordu. Bu bizleri çok ağlattı. Babayı yaralı kurtardık. Orada görevimiz tamamlanınca Adıyaman'a hareket ettik. Orada da arama kurtarma çalışmalarına katıldık."

