Ayılar evlere dadandı

Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Kadırga Yaylası, son zamanlarda ayıların talanına uğradı.
Kış uykusuna yatmayan ayılar, yayladaki çok sayıda eve girdi. O evlerden birinde güvenlik kamerası vardı. Ayı yiyecek ararken görüntülendi.
Ayılar girdiklerini evleri talan etti. Kapılar pencereler parçalandı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, ''Ayılar her yeri parçalamış dağıtmış, bir şişe zeytinyağını içmiş, fındığı yemiş. Ayılar burada birkaç gece geçirmiş, muhtemelen 2 taneymişler.'' dedi.
Yayla evine giren yalnızca ayı değildi.
Bir tilki de yiyecek bulma umuduyla girdiği evde kameralara yansıdı.
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