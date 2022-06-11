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Avukata ' kısa etek' tepkisi

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Şanlıurfa'da çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için bir panel düzenledi. Panele katılan imamlar, konuşmacı avukatın etek boyunun kısa olduğunu belirterek, "Sen masanın arkasında anlat, biz din adamıyız" dedi

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Avukata ' kısa etek' tepkisi

Şanlıurfa Valiliği kentte Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimleri Programı düzenledi. Programa Şanlıurfa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Cemile Didem Karaboğa da konuşmacı olarak katıldı.
Cemile Didem Karaboğa konuşmasını yaptığı sırada, bazı dinleyiciler tarafından etek boyunun kısa olduğu ve küçük yaştaki kız çocuklarının cinselliğiyle ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterildi.
Bir dinleyici Karaboğa'ya “Sen masanın arkasında anlat, biz din adamıyız” dedi. Bunun üzerine Karaboğa konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.
Olay Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamayla kınandı. Sözlü saldırıya uğrayan Cemile Didem Karaboğa, sosyal medya hesabından, “Baro adına gittiğim bir eğitimde katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ dedi. Söyleyeceklerim bu kadar” paylaşımı yaptı.
 
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