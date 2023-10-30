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Ata’ya sevgi seli

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Ata’ya sevgi seli
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi törenlerin ardından Anıtkabir ziyaretçilere açıldı. Ellerde bayraklar ve dillerde marşlarla Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar, Atatürk’ün huzuruna çıktılar.
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla gösteri uçuşu yaptı.
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