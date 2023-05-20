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Ata’ya sevgi seli

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Genci yaşlısı, on binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

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Ata’ya sevgi seli
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Türkiye’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Ellerinde bayraklarıyla Anıtkabir'e gelen on binlerce kişi muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
Bayram dolayısıyla Anıtkabir avlusunda binlerce vatandaş toplandı.
Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir’e gelen vatandaşlar, yol boyunca çeşitli sloganlar attı, 10. Yıl ve İzmir marşlarını söyledi.
Vatandaşlar, Atatürk’ün mozolesinin önünde dua okuyarak, mozoleye kırmızı, beyaz karanfiller ve güller bıraktı.
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