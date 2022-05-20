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Ata’ya sevgi seli

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Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele meşalesini yaktığı gün olan 19 Mayıs, Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlandı

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Ata’ya sevgi seli

103 yıl önce Samsun'da yanan ateş, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta giderek büyüdü. Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlık umudunun inanca dönüştüğü 19 Mayıs, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.
Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu.
19 Mayıs kapsamında ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. 7’den 70’e binlerce vatandaş da Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’e akın etti.
İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda da tören düzenlendi.
Mersin'de kutlamalar Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi. Mersin'in Erdemli ilçesinde, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç 'zeybek' oynadı. Daha sonra da Atatürk'ün imzasıyla oluşturulan silüeti dikkat çekti.
Bingöl'de öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Çapakçur Viyadüğü'nden Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.
Samsun’da ise “Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü” düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
 



Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti
 

 


Mersin'de 1919 genç zeybek oynadı, Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu
 
 

Kocaeli’de kırmızı beyaz renklerle donatılan tramvaya binen müzisyenler, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirdi
 
 

Samsun’da 10 bin kişilik fener alayı düzenlendi
 
 

Denizli'de 103 metrelik bayrakla yapılan yürüyüş büyük ilgi gördü
 
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